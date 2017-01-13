Daily Mail: Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть «Челси»

Форвард «Челси» Диего Коста не попал в заявку на субботний матч Премьер-лиги против «Лестера». Футболист пожаловался на боли в нижней части спины и выразил опасения в рецидиве травмы задней поверхности бедра.

Когда клубные врачи не согласились с подозрениями Косты, испанец выразил недовольство их работой. Антонио Конте встал на сторону медиков, что вылилось в серьезный конфликт между сторонами.

В «Челси» комментировать конфликт Косты и Конте отказались, в то время как представители испанца уже вышли на трансферный рынок в поисках предложений, передает Daily Mail.

Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров Премьер-лиги-2016/17.

По информации ВВС, китайские клубы предлагают Косте годовую зарплату почти в 35 млн евро.

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