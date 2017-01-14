Чиллаут. Выбери карьеру для игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса

Алексис страдал на фланге каталонской атаки. Гвардиола сдвигал его вынужденно (Месси оккупировал центр), и был первым, кто выдал респект Венгеру за чилийца на позиции форварда. Санчес действительно божит в этом сезоне: 13 голов, 7 ассистов, бешеное движение, почти 3 ключевых передачи за матч. На похожих цифрах выжигал великий Тьерри Анри.

Сверхкачество стоит очень дорого. Китайцы даже не подмигивают игроку (такса за его переезд в Поднебесную запустит Третью мировую). Но флирта от европейских топов хватило, чтобы запутаться. Парень ищет оптимальный вариант уже полгода, пока партнеры и болельщики глотают корвалол. Скоро в лондонских аптеках закончатся спасительные капли – Алексису пора выбирать.

Остаться в «Арсенале»

Санчес – лучший из «пушкарей». Венгер связал его с гениальным Озилом и требует открываний в полуфланг. Получая умнейшие передачи, чилиец смещается под удар или изобретает более тонкий трюк в виде паса. Система работает, как командирские часы: в этом сезоне Opta вручила нападающему шесть статусов Man of the Match и семь звездочек лучшему игроку встречи среди «канониров».

Алексис – клубное божество, и этим статусом можно наслаждаться еще пару сезонов. Полному счастью помешает только зарплата (в условном «Париже» предлагают намного больше) и скромный набор из трофеев («гуннеры» по-прежнему фавориты нигде). «Арсенал» – выбор для эгоиста без амбиций. Нормальный вариант для звезды, когда-то разменявшей «Барселону».

Перейти в «Атлетико»

Прошедшим летом об интересе к чилийскому бомбардиру намекнули «бланкос». Осторожную попытку тут же уничтожил сам футболист – «сине-гранатовое» прошлое не сочеталось со службой на «Сантьяго Бернабеу». Но дорога в испанскую столицу не захлопнулась – сегодня Санчеса окучивают в пролетарской части Мадрида.

«Атлетико» готовится к уходу Диего Симеоне и Антуана Гризманна, и чилийцу уготована роль иконы глобальной «индейской» революции. Алексису предложили 230 тысяч евро в неделю и шорт-лист из коучей, готовых воспитывать новых гегемонов Испании. Такой подход трудно переплюнуть – остается поверить, что проект реализуем не только во сне.

Выбрать «ПСЖ»

Сценарий с абсолютно безумным окладом прописали на Сене. 350 тысяч евро в неделю, Кавани на подхвате плюс ежегодное унижение французских команд. «Париж» козыряет реальным бизнес-планом, пока «Арсенал» и «Атлетико» выдают за факты собственные мечты. Россыпь регалий во Франции почти гарантирована – шейхи рвутся из ямы, а это мощнейший процесс.

Единственная проблема с трансфером в «ПСЖ» – имидж. Единожды предавшись денежному мешку, ты лишишься статуса легенды и кумира для пацанов. Подобное случилось с Ди Марией, Лавесси и Давидом Луисом. Златан – лишь исключение, но исключение его второе имя.

Метнуться в «Сити»

Но наплевать на преданных фанов можно еще безжалостнее – изменить трибунам «Эмирейтс» с самым ненавистным клубом для большинства англичан. Гвардиола обожает чилийца и бредит альтернативой вечно больному Агуэро. Хосеп прекрасно знает Алексиса и не будет издеваться над ним во второй раз в карьере. Здесь и доверие, и бабло, и перманентный шанс на всевозможное золото.

Проблема – ненависть. Предателя будут освистывать в каждом британском уголке за исключением «Этихада», где болеть еще не научились просто в силу возраста. Арабские услуги покрывают все, кроме постоянного страха перед зажигалкой, которая может прилететь в голову в любой момент. С другой стороны, все «горожане» живы. И никто из них – в отличие от Алексиса – не переживает за будущее.

Как поступить Алексису? Опрос 557 голосов Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Как поступить Алексису? Остаться в «Арсенале» Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Метнуться в «Сити» 557 голосов Как поступить Алексису? Остаться в «Арсенале» Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Метнуться в «Сити» 557 голосов poll Как поступить Алексису? Остаться в «Арсенале» Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Метнуться в «Сити» 557 голосов poll Как поступить Алексису? Остаться в «Арсенале» Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Метнуться в «Сити» 557 голосов Как поступить Алексису? Остаться в «Арсенале» Остаться в «Арсенале» Перейти в «Атлетико» Перейти в «Атлетико» Выбрать «ПСЖ» Выбрать «ПСЖ» Метнуться в «Сити» Метнуться в «Сити» 557 голосов

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