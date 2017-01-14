Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая

В пятницу появились сообщения о конфликте лучшего бомбардира «Челси» Диего Косты с главным тренером Антонио Конте и клубным персоналом. Как стало известно Sky Sports, причиной беспокойства испанца послужило крупное предложение из Китая в почти 35 млн евро в год.

Узнав об оффере, Коста вступил в конфликт с фитнес-тренерами «Челси» и 3 дня назад перестал тренироваться. В результате скандала Конте прямо указал Косте: «Вали в свой Китай». Но владелец клуба Роман Абрамович не желает продавать испанца, связанного с «Челси» контрактом до июня 2019 года.

Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров Премьер-лиги-2016/17.

28-летний испанец не заявлен на субботний матч против «Лестера».

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта