AFP

Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая

Sky Sports: Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая
Eurosport

18 мин. назад

Диего хочет в Поднебесную, Конте хочет избавиться от Диего, Абрамович показывает обоим фигу.

В пятницу появились сообщения о конфликте лучшего бомбардира «Челси» Диего Косты с главным тренером Антонио Конте и клубным персоналом. Как стало известно Sky Sports, причиной беспокойства испанца послужило крупное предложение из Китая в почти 35 млн евро в год.

Узнав об оффере, Коста вступил в конфликт с фитнес-тренерами «Челси» и 3 дня назад перестал тренироваться. В результате скандала Конте прямо указал Косте: «Вали в свой Китай». Но владелец клуба Роман Абрамович не желает продавать испанца, связанного с «Челси» контрактом до июня 2019 года.

  • Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров Премьер-лиги-2016/17.
  • 28-летний испанец не заявлен на субботний матч против «Лестера».

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