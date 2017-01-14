«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты

Конфликт между Костой и Конте произошел еще после 20-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» в гостях слил «Тоттенхэму» (0:2) и прервал серию из 13 побед подряд. В той встрече нападающий нападающий провел на поле все 90 минут, не сделал ничего полезного и по ходу матча наорал на Педро за упущенный момент (некоторые СМИ рассматривают этот эпизод как начало перелома в отношениях с Конте, который остался недоволен поведением испанца).

Но позднееузнал об абсолютно другой причине ссоры. По их версии, через несколько дней после матча со «шпорами» испанцу упало предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (нового клуба Витселя) в 30 миллионов евро в год, после чего нападающий обратился к клубным врачам, сославшись на боли в спине. Обследование выявило, что никакой травмы у игрока нет. Недоверие со стороны фитнес-тренеров вывело Косту из себя, что вылилось в конфликт, в котором свою позицию обозначил Антонио Конте . Итальянец поверил словам сотрудников клуба, а не игроку.

В результате скандала Конте послал Диего («Вали в свой Китай»), предположив, что нападающий готов принять предложение из Поднебесной, но обсуждает последние детали сделки и не собирается играть, нежелая получить травму. При этом владелец клуба Роман Абрамович не готов отпустить лучшего форварда АПЛ (14 голов), контракт которого истекает только в июне 2019 года.

В результате ссоры Коста пролетел мимо заявки «Челси» на матч против «Лестера» и несколько дней не появлялся на тренировках, выкладывая в соцсети фотографии из тренажерного зала. Конте прокомментировал ситуацию: «Я должен быть честным, потому что я думаю, что это неправильно. Ты должен ценить заработанные деньги, а тут такие предложения... Я не согласен с такой ситуацией».

Сам Коста ситуацию никак не прокомментировал, но выложил в инстаграме неоднозначную фотографию с Педро и подписью «Вперед, «Челси».

В то же время иностранные журналисты уверены, что сердце нападающего «синим» не принадлежит. Танкреди Палмьери сообщил, что агент игрока Жорже Мендеш уже некоторое время находится в Китае, где обсуждает с представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь» детали сделки. По информации Палмьери, португалец выпрашивает у китайцев для испанского клиента самый жирный контракт в истории футбола.

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