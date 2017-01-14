Eurosport
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
Тренер и нападающий, похоже, разлюбили друг друга.
Конфликт между Костой и Конте произошел еще после 20-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» в гостях слил «Тоттенхэму» (0:2) и прервал серию из 13 побед подряд. В той встрече нападающий нападающий провел на поле все 90 минут, не сделал ничего полезного и по ходу матча наорал на Педро за упущенный момент (некоторые СМИ рассматривают этот эпизод как начало перелома в отношениях с Конте, который остался недоволен поведением испанца).
В результате скандала Конте послал Диего («Вали в свой Китай»), предположив, что нападающий готов принять предложение из Поднебесной, но обсуждает последние детали сделки и не собирается играть, нежелая получить травму. При этом владелец клуба Роман Абрамович не готов отпустить лучшего форварда АПЛ (14 голов), контракт которого истекает только в июне 2019 года.
В результате ссоры Коста пролетел мимо заявки «Челси» на матч против «Лестера» и несколько дней не появлялся на тренировках, выкладывая в соцсети фотографии из тренажерного зала. Конте прокомментировал ситуацию: «Я должен быть честным, потому что я думаю, что это неправильно. Ты должен ценить заработанные деньги, а тут такие предложения... Я не согласен с такой ситуацией».
Сам Коста ситуацию никак не прокомментировал, но выложил в инстаграме неоднозначную фотографию с Педро и подписью «Вперед, «Челси».
В то же время иностранные журналисты уверены, что сердце нападающего «синим» не принадлежит. Танкреди Палмьери сообщил, что агент игрока Жорже Мендеш уже некоторое время находится в Китае, где обсуждает с представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь» детали сделки. По информации Палмьери, португалец выпрашивает у китайцев для испанского клиента самый жирный контракт в истории футбола.