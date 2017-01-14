AFP

Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» победу над «Лестером» в чемпионате Англии

Дубль Алонсо принес «Челси» победу над «Лестером»
Eurosport

1 час назад

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Лестер» – 3:0.

«Лестер Сити» – «Челси» – 0:3

Голы:

0:1 – Маркос Алонсо, 6'

0:2 – Маркос Алонсо, 51'

0:3 – Педро, 71'

  • Лондонский клуб остался лидером Премьер-лиги, команда Антонио Конте на семь баллов опережает идущий вторым «Тоттенхэм».
  • «Лисы» – на 15-м месте, у действующего чемпиона Англии 21 очко.
  • В следующем туре АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Халл», стартовый свисток – 22 января в 19:30 по московскому времени.
  • «Лестер» в гостях сыграет с «Саутгемптоном», начало встречи – 22 января в 15:00 по Москве.

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