AFP
Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» победу над «Лестером» в чемпионате Англии
В матче 21-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Лестер» – 3:0.
Голы:
0:1 – Маркос Алонсо, 6'
0:2 – Маркос Алонсо, 51'
0:3 – Педро, 71'
- Лондонский клуб остался лидером Премьер-лиги, команда Антонио Конте на семь баллов опережает идущий вторым «Тоттенхэм».
- «Лисы» – на 15-м месте, у действующего чемпиона Англии 21 очко.
- В следующем туре АПЛ «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Халл», стартовый свисток – 22 января в 19:30 по московскому времени.
- «Лестер» в гостях сыграет с «Саутгемптоном», начало встречи – 22 января в 15:00 по Москве.
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