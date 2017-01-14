День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец

В феврале 2016-го китайцы внезапно предложили Халку 100 миллионов евро за пять лет. Трансферное окно уже защелкивалось, поэтому «Зенит» сразу отказал – в Петербурге мечтали о четвертьфинале Лиги чемпионов.

Алчный форвард не вошел в положение клуба. Есть версия, что на одной из тренировок он заплакал, сорвал с себя футболку, прокричал несколько истеричных фраз на португальском (в переводе – «Не хочу здесь играть») и убежал с поля. После такого с ним (по данным тех же источников) отказался работать даже Виллаш-Боаш, но зенитовские боссы уладили ситуацию. Правда, ценой мотивации Халка – в первых весенних матчах он тупо стоял на чужой половине поля, проводя унылый одиночный пикет.

В это сложно поверить, но спустя год азиатские хранители безлимитных бюджетов все же нашли бразильца, которого деньги возбуждают даже сильнее, чем Живанилду. Им было достаточно внимательно изучить биографию Диего Косты: в юности он ушел из футбола, чтобы вместе с дядей перегонять ювелирку с парагвайской границы. Полулегальный бизнес приносил достойный кэш, поэтому когда парню предложили вернуться в профессиональный клуб, он отказался. Помог дядя – сказал, что поделится долей, несмотря на пропущенные рабочие дни.

Соблазнять бразильцев проще всего: вместе с мегатехникой у них всегда есть огромная голодная семья, армия друзей и пара сотен знакомых из фавел. Каждому бро нужно помочь, параллельно обеспечивая роскошью себя. Неудивительно, что активнее всех в Китай мигрируют люди из Южной Америки.

Но переехать можно по-разному – как Тейшейра (незаметно), как Халк (с психозом) или как Диего Коста (с адским грохотом). Страйкера «Челси» банально перекупили, словно антиквариат на аукционе. Спектакль состоял из трех отделений: суперагент Жорже Мендеш плодотворно провел в Китае две недели, друг Оскар рассказал, как там классно, а затем из Тяньцзиня подоспел реальный контракт на 34 миллиона евро в год.

И все – Диего конкретно поплыл. Теперь ему неинтересно бегать за «Челси»: он уже сообщил об этом Антонио Конте, и тот выключил его из заявки на матч с «Лестером». Версия про ссору из-за травмы выглядит максимально сказочной. Такие истории часто придумывают в клубах, чтобы замять серьезные проблемы. Естественно, дело не в здоровье, а в деньгах.

Футболисты, получавшие предложения из Китая, рассказывали, что не могли уснуть по три ночи и находились на грани безумия из-за обещанных денег. Коста – первый человек из европейской лиги, который действительно рехнулся: нельзя вести себя настолько мерзко и беспринципно.

За три дня до выезда к действующим чемпионам Диего подвел клуб, в котором его всегда любили, ценили и поддерживали. Тренера, который постоянно называл его фантастическим игроком и защищал даже после того, как Коста спалился с бутылкой пива. Команду, в которой больше нет снайперов такого уровня. Фанатов, которые верят, что после чудовищного сезона «Челси» снова станет первым. Наконец, Диего подвел самого себя, когда признал, что ему важнее свалить зимой, а не биться за статус лучшего бомбардира АПЛ.

В его поведении нет ни профессионализма, ни спортивных амбиций, ни понимания последствий. Зимой его никто не продаст: во-первых, из принципа, а во-вторых, денег хватает и после Оскара. Уважение внутри команды уже потеряно – непонятно, как Диего будет смотреть в глаза партнерам.

Единственный способ вернуть все назад – извиниться в раздевалке и торжественно пообещать, что до конца сезона он будет вкалывать, как его бразильские предки. Тогда Косту спокойно отпустят летом – как Халка из «Зенита». Правда, есть подозрения, что Диего слишком инфантилен и упрям, чтобы просить у кого-то прощения.

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