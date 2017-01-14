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Жозе Моуринью: «Однажды Поль Погба станет капитаном «Манчестер Юнайтед»

Моуринью: «Однажды Погба станет капитаном «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

23 мин. назад

Возможно, это произойдет даже при португальце.

Главный тренер «МЮ» ответил на вопрос о роли полузащитника Поля Погба на поле и его дальнейшем росте в качестве лидера клуба. «Он играет удивительно хорошо, в этом нет никаких сомнений.

Я не ожидаю, что вся команда будет играть плохо, и только один футболист взвалит все на свои плечи. Я жду, что парни будут играть хорошо, а Погба будет с ними на одном уровне», – рассказал португалец Sky Sports.

Моуринью среагировал и на вопрос о возможном капитанстве Поля. «У него есть амбиции, менталитет и харизма. Он настоящий профессионал. Будучи таким молодым, но уже сочитая в себе столько ингридиентов, он сможет стать капитаном».

  • Погба переехал в «Манчестер» летом 2016 года за рекордные 105 млн евро.
  • На счету полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах за «дьяволов».

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