У Поля Погба появился собственный эмодзи в твиттере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом, у которого есть собственный эмодзи. Мини-картинка с изображением полузащитника появилась в твиттере перед матчем 21-го тура АПЛ, в котором манкунианцы сыграют дома с «Ливерпулем».

Для активации эмодзи необходимо нажать на решетку и написать Pogba.

Погба переехал в «Манчестер» летом 2016 года за рекордные 105 млн евро.

На счету полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах за «дьяволов».

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