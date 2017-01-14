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У Поля Погба появился собственный эмодзи в твиттере

У Погба появился собственный эмодзи в твиттере
Eurosport

30 мин. назад

Француз прогрессирует не только на поле.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом, у которого есть собственный эмодзи. Мини-картинка с изображением полузащитника появилась в твиттере перед матчем 21-го тура АПЛ, в котором манкунианцы сыграют дома с «Ливерпулем».

Для активации эмодзи необходимо нажать на решетку и написать Pogba.

  • Погба переехал в «Манчестер» летом 2016 года за рекордные 105 млн евро.
  • На счету полузащитника 4 гола и 3 голевых передачи в 19 матчах за «дьяволов».

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