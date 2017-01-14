AFP

«Челси» потратил на избавление от Жозе Моуринью 36 млн евро с 2007 года

«Челси» потратил на избавление от Моуринью 36 млн евро с 2007 года
Eurosport

10 мин. назад

Португалец и его помощники неплохо подзаработали.

За расторжение контрактов с Жозе Моуринью и его помощниками в 2007-м и 2015-м «Челси» заплатил компенсацию на общую сумму в 36 млн евро. В 2007 году за разрыв соглашения португалец заработал 26,5 млн евро, а в 2015-м – всего 9,5 млн, сообщает Sky Sports.

Помимо данных о сделках с Моуринью были опубликованы и другие цифры, касающиеся контрактов со спонсорами, зарплат и трансферов. В сезоне 2015/16 «Челси» заработал 377 млн евро, но все равно остался в минусе: бюджет лондонцев пострадал из-за разрывов соглашений с Моуринью и adidas, а еще от зарплат игроков, трансферов и компенсации в 5,7 млн евро бывшему врачу команды Еве Карнейро.

  • Моуринью работал в «Челси» с 2004-го по 2007-й и с 2013-го по 2015-й. При португальце лондонцы трижды выигрывали АПЛ.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Джокович накормил журналистов чудесными пироженками

00:32
Популярные видео
Бучневич придумал голевую, но «Торонто» это не волновало
 278 просмотров5 ч
«Вашингтон» Овечкина раскроил Панарина и Анисимова 6 шайбами
1 123 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Daily Mail: Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть «Челси»
2
Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая
3
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
4
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
5
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
6
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
7
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
8
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
10 мин. назад
«Челси» потратил на избавление от Жозе Моуринью 36 млн евро с 2007 года
29 мин. назад
У Поля Погба появился собственный эмодзи в твиттере
1 час назад
Чиллаут. Выбери карьеру для игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса
2 ч. назад
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
1 час назад
Жозе Моуринью: «Однажды Поль Погба станет капитаном «Манчестер Юнайтед»
1 час назад
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
4 ч. назад
Кипер, спорт. Как Тибо Куртуа вырос в идеального вратаря
13 ч. назад
Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая