AFP
«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Харри Кейн оформил хет-трик
«Шпоры» одержали домашнюю победу в рамках 21-го тура Премьер-лиги – 4:0.
Голы:
1:0 – Харри Кейн, 12'
2:0 – Гарет Маколи (автогол), 26'
3:0 – Харри Кейн, 77'
4:0 – Харри Кейн, 82'
- «Тоттенхэм» набрал 45 очков и вышел на второе место. «Вест Бромвич» идет восьмым с 29 баллами.
- В следующем туре «Тоттенхэм» поедет в гости к «Манчестер Сити», а «Вест Бромвич» примет «Сандерленд».
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