AFP

«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Харри Кейн оформил хет-трик

«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Харри Кейн оформил хет-трик
Eurosport

1 час назад

«Шпоры» одержали домашнюю победу в рамках 21-го тура Премьер-лиги – 4:0.

Голы:

1:0 – Харри Кейн, 12'

2:0 – Гарет Маколи (автогол), 26'

3:0 – Харри Кейн, 77'

4:0 – Харри Кейн, 82'

  • «Тоттенхэм» набрал 45 очков и вышел на второе место. «Вест Бромвич» идет восьмым с 29 баллами.
  • В следующем туре «Тоттенхэм» поедет в гости к «Манчестер Сити», а «Вест Бромвич» примет «Сандерленд».

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