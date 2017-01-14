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The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе

The Telegraph: игроки «Челси» призвали Косту извиниться перед Конте и остаться в клубе
Eurosport

13 мин. назад

Никто не хочет терять лучшего бомбардира.

Диего Коста в пятницу не попал в заявку на матч с «Лестером» из-за ссоры с фитнес-тренерами «Челси» и Антонио Конте. Хотя главный тренер «синих» во время ссоры указал испанцу отправляться в Китай, откуда ему перед размолвкой поступило крупное предложения, одноклубники надеются помирить стороны.

Несколько футболистов «Челси», среди которых называются капитан Джон Терри и Сеск Фабрегас, обратились к Диего с просьбой принести извинения Конте и отвергнуть предложение из Поднебесной, куда Коста сможет отправиться летом, если по-прежнему будет несчастлив.

После разговора с одноклубниками Коста опубликовал в инстаграме фото с подписью: «Вперед, «Челси». Это было расценено, как положительный сигнал, а Терри и Фабрегас лайкнули эту запись, передает The Telegraph.

  • Коста забил 14 голов в сезоне-2016/17 и вышел в лидеры гонки бомбардиров.
  • Несмотря на ссору с Конте, Роман Абрамович не желает продавать испанца, чей контракт рассчитан до лета 2019 года.

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