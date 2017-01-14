AFP
«Арсенал» победил «Суонси» в чемпионате Англии благодаря двум автоголам
Кроме Джека Корка и Кайла Нотона в ворота «лебедей» забили Оливье Жиру и Алексис Санчес – 0:4.
Голы:
0:1 – Оливье Жиру, 37'
0:2 – Джек Корк, 54' (автогол)
0:3 – Кайл Нотон, 67' (автогол)
0:4 – Алексис Санчес, 73'
- Тренер «Суонси» Пол Клемент дебютировал в АПЛ.
- Оливье Жиру забил пятый гол в пяти последних матчах за «Арсенал».
- Алексис Санчес догнал Диего Косту в гонке бомбардиров АПЛ (по 14 голов).
- «Арсенал» поднялся на четвертое место, но у «Манчестер Сити» игра в запасе.
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