AFP

«Арсенал» победил «Суонси» в чемпионате Англии благодаря двум автоголам

«Арсенал» победил благодаря двум автоголам «Суонси»
Eurosport

34 мин. назад

Кроме Джека Корка и Кайла Нотона в ворота «лебедей» забили Оливье Жиру и Алексис Санчес – 0:4.

«Суонси» – «Арсенал» – 0:4

Голы:

0:1 – Оливье Жиру, 37'

0:2 – Джек Корк, 54' (автогол)

0:3 – Кайл Нотон, 67' (автогол)

0:4 – Алексис Санчес, 73'

  • Тренер «Суонси» Пол Клемент дебютировал в АПЛ.
  • Оливье Жиру забил пятый гол в пяти последних матчах за «Арсенал».
  • Алексис Санчес догнал Диего Косту в гонке бомбардиров АПЛ (по 14 голов).
  • «Арсенал» поднялся на четвертое место, но у «Манчестер Сити» игра в запасе.

Все о чемпионате Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге

01:33
Популярные видео
Много-много голов во встрече, где «быки» были телятами
 321 просмотров4 ч
Смачная драка и подвиги Василевского в матче, где «Тампа» пролетела мимо счастья
 929 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться
1
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
2
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
3
Daily Mail: Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть «Челси»
4
Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая
5
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
6
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
7
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
8
3 лучших гола «МЮ» в декабре по версии фанатов клуба забили Мхитарян, Мхитарян и Мхитарян
16 мин. назад
Диего Коста не попал даже в запас «Челси» на матч чемпионата Англии с «Лестером»
32 мин. назад
«Арсенал» победил «Суонси» в чемпионате Англии благодаря двум автоголам
58 мин. назад
The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе
2 ч. назад
3 гола Харри Кейна, которые сделала идиотия защитников «Вест Бромвича»
3 ч. назад
«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Харри Кейн оформил хет-трик
6 ч. назад
«Челси» потратил на избавление от Жозе Моуринью 36 млн евро с 2007 года
7 ч. назад
У Поля Погба появился собственный эмодзи в твиттере
7 ч. назад
Чиллаут. Выбери карьеру для игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса