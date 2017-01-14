AFP
Диего Коста не попал даже в запас «Челси» на матч чемпионата Англии с «Лестером»
Антонио Конте в 21-м туре АПЛ обойдется без услуг лучшего бомбардира команды.
Стартовый состав: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
Запас: Бегович, Иванович, Зума, Чалоба, Лофтус-Чик, Фабрегас, Батшуайи.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 20:30 мск.
- В пятницу стало известно о конфликте Диего Косты с Антонио Конте, после которого испанец рискует покинуть «Челси».
- Одноклубники попросили Косту извиниться перед Конте.
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