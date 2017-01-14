AFP

Диего Коста не попал даже в запас «Челси» на матч чемпионата Англии с «Лестером»

Коста не попал даже в запас «Челси» на матч с «Лестером»
Eurosport

17 мин. назад

Антонио Конте в 21-м туре АПЛ обойдется без услуг лучшего бомбардира команды.

Стартовый состав: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

Запас: Бегович, Иванович, Зума, Чалоба, Лофтус-Чик, Фабрегас, Батшуайи.

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