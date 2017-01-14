Imago

Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя

Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя
Eurosport

14 мин. назад

Некогда многообещающий нападающий не только все еще играет, но даже круто забивает.

«Вест Хэм» расправился с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 21-го тура Премьер-лиги – 3:0. Один из лучших голов уикенда на 79-й минуте забил Кэрролл, который откликнулся на навес Микаэла Антонио и исполнил великолепную бисиклету.

  • В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории, совершив переход из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 41 млн евро.
  • На «Энфилде» Энди так и не заиграл и в 2013 году ушел в «Вест Хэм» за 17,5 млн евро.
  • Кэрролл забил третий гол в 13 матчах сезона-2016/17.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге

01:33
Популярные видео
Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
 801 просмотров2 ч
Много-много голов во встрече, где «быки» были телятами
 406 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
2
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
3
Daily Mail: Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть «Челси»
4
Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая
5
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
6
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
7
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
8
The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе
12 мин. назад
Алонсо зачем-то сделал дубль и приблизил «Челси» к победе над «Лестером»
10 мин. назад
Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя
1 час назад
Голы Жиру и Санчеса, после которых их можно уверенно называть крутыми форвардами
1 час назад
Диего Коста не попал даже в запас «Челси» на матч чемпионата Англии с «Лестером»
2 ч. назад
«Арсенал» победил «Суонси» в чемпионате Англии благодаря двум автоголам
2 ч. назад
The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе
4 ч. назад
3 гола Харри Кейна, которые сделала идиотия защитников «Вест Бромвича»
4 ч. назад
«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Харри Кейн оформил хет-трик