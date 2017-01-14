Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя

«Вест Хэм» расправился с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 21-го тура Премьер-лиги – 3:0. Один из лучших голов уикенда на 79-й минуте забил Кэрролл, который откликнулся на навес Микаэла Антонио и исполнил великолепную бисиклету.

В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории, совершив переход из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 41 млн евро.

На «Энфилде» Энди так и не заиграл и в 2013 году ушел в «Вест Хэм» за 17,5 млн евро.

Кэрролл забил третий гол в 13 матчах сезона-2016/17.

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