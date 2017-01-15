Бес, крайний. Как жгут Джеймс Милнер и Антонио Валенсия на флангах защиты

Джеймс Милнер сбежал в «Ливерпуль» с одной целью: получать стабильную практику, желательно – в центре поля. Брендан Роджерс одобрил просьбу универсала и дал зеленый свет, однако у сменившего его Юргена Клоппа были определенно другие идеи на этот счет.

При всей работоспособности Милнера немца не устраивало, что игрок выбивается из схемы прессинга «Ливерпуля». В ответном матче Лиги Европы с «Дортмундом» Джеймс действовал в паре с Эмре Джаном, но вместо того чтобы оккупировать зону, работал против соперника персонально. Это разнесло компактность «Ливерпуля», благодаря чему игроки «Боруссии» получали свободу для жгучих контратак.

Позиционные ошибки Альберто Морено на старте этого сезона заставили Клоппа вновь вспомнить о ветеране. Несмотря на то, что особого энтузиазма к игре в защите Джеймс явно не проявлял, англичанин откликнулся на призыв гегенмастера: «У нас состоялся разговор на эту тему, и я сказал, что это не самая моя любимая позиция, но если он хочет, чтобы я выходил на левом фланге, значит, так тому и быть. Для меня интересы команды всегда стоят на первом месте».

Мотивы Клоппа тоже были ясны: надежность Милнера позволит забыть о провалах чересчур настроенного на атаку Морено. Статистика подтверждает правоту Юргена: если Альберто отбирает мяч в 44% случаев, то у Джеймса этот показатель составляет 60%.

Проблема с использованием Милнера на левом фланге обороны тоже вытекала из сравнения с Морено: Джеймс не умеет так же полезно подключаться вперед, как испанец. В матче с «Бёрнли» на первый план вышла медлительность англичанина при обработке мяча: Милнер регулярно перекладывал его с левой ноги под рабочую правую и только потом выполнял кросс. В результате только лишь навес Джеймса из 11 дошел до адресата – защитники «Бёрнли» успевали занять позиции.

Последовавший вслед за этим визит к «Тоттенхэму» только добавил головной боли Клоппу: «красным» остро не хватало ширины на левом фланге, а осторожные решения Милнера лишь усугубляли ситуацию. Например, на скриншоте ниже Роберто Фирмино показывает Джеймсу, что готов откликнуться на кросс – вместо этого англичанин игнорирует подключение партнера и отдает пас назад.

Решить головоломку Клопп смог необычным образом: индивидуальные минусы Милнера немец превратил в плюсы для команды. Занимая по привычке глубокие позиции в первой фазе атак, Джеймс осознанно провоцирует вингера соперника на прессинг. В результате партнер Милнера по флангу (Коутиньо или Фирмино) получает возможность остаться 1-в-1 с крайним защитником противника, который лишился страховки на случай обыгрыша.

Точно так же Джеймс создает большой разрыв между крайним защитником и вингером соперника: это снова выгодно для преодоления прессинга, поскольку в свободную зону может ворваться и получить мяч центральный полузащитник «Ливерпуля», например, Эмре Джан. Этот прием «красные» особенно часто использовали в игре с «Борнмутом».

Такая вовлеченность Милнера в построении атак хорошо отразилась в цифрах: Джеймс лидирует по количеству созданных моментов среди левых защитников АПЛ. В среднем англичанин набивает 1,6 шанса за матч, из которых 0,5 приходятся на лонгболы: это объясняется не только тем, что Милнер исполняет стандарты, но и самостоятельно доставляет мяч до изолированных вингеров.

Карта созданных моментов Милнера с игры

Эволюция Антонио Валенсии пробила менее яркий маршрут, но впечатляет одинаково сильно. Впервые эквадорца на позиции флангового защитника попробовал еще сэр Алекс Фергюсон: это произошло в кубковом матче с «Лидсом» осенью 2011 года. Номинальный вингер не оценил эксперимент шотландца, выразив надежду, что это не затянется на долгий срок, и он вернется на излюбленное место.

Действительно, за весь сезон-2011/12 Валенсия только четыре раза выходил в обороне: Фергюсон был доволен активностью Антонио, который забивал важные голы (пример – ниже), создавал моменты с частотой Луки Модрича и Гарета Бэйла (седьмое место по этому показателю в лиге) и был признан лучшим игроком года по версии одноклубников по «Манчестер Юнайтед».

Наиболее весомое влияние на роль Валенсии оказал период работы в клубе Луи ван Гала. За два года пребывания голландца на «Олд Траффорд» он ни разу не использовал Антонио в качестве вингера. В разгар травм Валенсия провел сразу 13 матчей подряд крайним защитником и уже не отнекивался от грязной работы: «Не поверите, но мне даже нравится играть на этой позиции, я по-настоящему счастлив. Все складывается хорошо, я получаю много игровой практики».

Атлетизм Валенсии настолько привлекал Ван Гала, что даже двойной удар по позициям Антонио – травма и приход в клубе Маттео Дармиана – не повлияли на его отношение к эквадорцу. Прошлый сезон Валенсия завершил десятью подряд появлениями в старте: его активность в атаке даже поспособствовала победному голу Джесси Лингарда в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

Ученик Ван Гала Жозе Моуринью проникся идеей наставника: с первых же матчей предсезонки португалец наигрывал Валенсию именно в обороне. Одобряя поступок нового коуча, Антонио ответил на это тремя ассистами в товарищеском матче с «Галатасараем»: его рывки по флангу идеально сочетались с движением Генриха Мхитаряна в центр – армянин открывал для партнера весь край.

В процессе знакомства с командой Моуринью изобрел еще один инструмент, который помог максимизировать таланты Валенсии – попросил Поля Погба чаще выдавать диагонали на правый фланг. Таким способом Жозе наживался на движении инвертированных вингеров (Мхитаряна, Лингарда или Маты): те уводят за собой соперника, оставляют Валенсию 1-в-1 с соперником, тот принимает пас от Погба и начинает обыгрывать или кроссить в штрафную – соответствующие условия у него есть.

В какой-то степени этот ход Жозе сделал из Валенсии игрока нового амплуа – латераля. Грубо говоря, нечто среднее между крайним защитником и вингером. С учетом того, что Дармиан выполняет схожую с Милнером роль в «МЮ» (правша на левом фланге) и остается в обороне, когда Антонио прорывается вперед (страховка на случай контратак), трансформация все чаще проявляется во время игры.

Неудивительно, что большую часть передач под удар (1,1 за матч) Валенсия направляет из высоких позиций. За эту двужильность Антонио даже заслужил сравнение с Дани Алвесом. «Я знаю, что раньше он играл вингера, но, думаю, сейчас его можно смело назвать лучшим правым защитником в мире наряду с Алвесом. Когда я получаю мяч, то знаю: Антонио всегда готов принять передачу и предложить вариант для паса», – подчеркнул Андер Эррера.

Карта созданных моментов Валенсии

Новое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» начинено множеством тактических интриг (роль Погба в прессинге, опорная зона «красных» без Хендерсона, возвращение Коутиньо): звезды двух клубов постараются решить его исход за счет высокого мастерства и подсказок тренера, но без помощи невоспетых героев вроде Милнера и Валенсии обойдутся едва ли.

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