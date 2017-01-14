«Не показывайте дубль Маркоса Алонсо китайцам». Твиттер – о победе «Челси» над «Лестером»

Первый гол Маркоса Алонсо – уже на шестой минуте он замкнул передачу Азара на дальней штанге.

Редактор Eurosport.ru Кирилл Воробьев нашел плюсы в отъезде Диего Косты.

«Все хейтеры Алонсо – где вы?»

«Вот почему я назову первого сына Маркосом Алонсо».

«Нужно спрятать Маркоса Алонсо. Не показывайте этот матч китайцам».

«Первый тайм Алонсо в цифрах: 100% выигранной борьбы в воздухе, 100% удачных отборов, 100% успешных проходов, 100% точных ударов по воротам».

Второй гол Маркоса Алонсо.

Михаэль Баллак: «Шестая минута первого тайма и шестая минута второго. Отличное достижение. Маркос! Игрок тура в большим отрывом!»

«БРЕЙКИНГ: «Челси» получил предложение на 68 млн евро по Маркосу Алонсо от китайского клуба».

«Никогда раньше Алонсо не забивал два. «Лестеру» не повезло попасть под лучший день в карьере Маркоса».

«В течение одной недели Натан Аке вернулся обратно на скамейку, а Маркос Алонсо превратился в Роберто Карлоса».

Редактор Eurosport.ru Кирилл Воробьев продолжает.

«Маркос Алонсо – лишь третий защитник в истории «Челси», делавший дубль. Два других – Джон Терри и Бранислав Иванович».

«Фанаты «Челси» кричат «Бееееей!» каждый раз, когда Маркос Алонсо получает мяч. Легко понять, почему!»

«Алонсо был в сантиметрах от хет-трика. Господи Иисусе, остановите Землю, я сойду».

«Я вижу свет. Маркос Алонсо – лучший левый защитник в мире прямо сейчас».

«Лестер» – «Челси» – 0:3

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