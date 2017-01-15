AFP

Антонио Конте: «Диего Коста не играл из-за болей в спине, о предложении из Китая ничего не знаю»

Конте: «Коста не играл из-за болей в спине, о предложении из Китая ничего не знаю»
Eurosport

44 мин. назад

Главный тренер «Челси» намерен решать все вопросы в раздевалке, а не на пресс-конференциях.

«Диего Коста прекратил тренировки во вторник, поскольку почувствовал боли в спине. В настоящее время он не может тренироваться.

В такой ситуации вы можете услышать множество вещей. По моему тренерскому опыту, возникающие проблемы нужно решать в раздевалке, а не на пресс-конференциях.

Про переход Косты в Китай ничего не знаю. Всю правду я уже вам изложил. Примет ли Коста участие в следующей игре? Не знаю. Подумаем об этом в течение недели», – сказал Конте ВВС.

  • Отсутствие Косты не помешало «Челси» обыграть «Лестер» со счетом 3:0. Дубль на счету Маркоса Алонсо, еще гол забил Педро.
  • В пятницу появилась информация, что Коста поссорился с тренерским штабом «Челси» после поступления предложения из Китая.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге

01:33
Популярные видео
Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
2 204 просмотров4 ч
Много-много голов во встрече, где «быки» были телятами
 516 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться
1
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
2
«Вали в свой Китай». Главное о лютой ссоре Антонио Конте и Диего Косты
3
Daily Mail: Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть «Челси»
4
Sky Sports: Диего Коста не тренировался 3 дня после получения предложения из Китая
5
The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе
6
«Это ваш телефон? Это Эби с TalkSPORT». Моуринью ответил на чужой звонок во время пресс-конференции
7
Златан Ибрагимович рассказал Тьерри Анри, как не разрешает Полю Погба бить штрафные в «МЮ»
8
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Не уверен, что Юрген Клопп так же спокоен, как и я»
42 мин. назад
Антонио Конте: «Диего Коста не играл из-за болей в спине, о предложении из Китая ничего не знаю»
1 час назад
«Не показывайте дубль Маркоса Алонсо китайцам». Твиттер – о победе «Челси» над «Лестером»
3 ч. назад
Дубль Маркоса Алонсо принес «Челси» победу над «Лестером» в чемпионате Англии
3 ч. назад
Форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл положил лучший гол уикенда потрясающим ударом через себя
4 ч. назад
Голы Жиру и Санчеса, после которых их можно уверенно называть крутыми форвардами
5 ч. назад
Диего Коста не попал даже в запас «Челси» на матч чемпионата Англии с «Лестером»
5 ч. назад
«Арсенал» победил «Суонси» в чемпионате Англии благодаря двум автоголам
5 ч. назад
The Telegraph: игроки «Челси» призвали Диего Косту извиниться перед Антонио Конте и остаться в клубе