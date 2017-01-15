AFP
Антонио Конте: «Диего Коста не играл из-за болей в спине, о предложении из Китая ничего не знаю»
Главный тренер «Челси» намерен решать все вопросы в раздевалке, а не на пресс-конференциях.
«Диего Коста прекратил тренировки во вторник, поскольку почувствовал боли в спине. В настоящее время он не может тренироваться.
В такой ситуации вы можете услышать множество вещей. По моему тренерскому опыту, возникающие проблемы нужно решать в раздевалке, а не на пресс-конференциях.
Про переход Косты в Китай ничего не знаю. Всю правду я уже вам изложил. Примет ли Коста участие в следующей игре? Не знаю. Подумаем об этом в течение недели», – сказал Конте ВВС.
- Отсутствие Косты не помешало «Челси» обыграть «Лестер» со счетом 3:0. Дубль на счету Маркоса Алонсо, еще гол забил Педро.
- В пятницу появилась информация, что Коста поссорился с тренерским штабом «Челси» после поступления предложения из Китая.
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