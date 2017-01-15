Сalciomercato: «Челси» купит Морату или Лукаку в случае ухода Косты

Антонио Конте определился с теми, кто заменит в команде Диего Косту. Главная трансферная цель лондонцев – форвард «Реала» Альваро Мората, у которого нет стабильного места в стартовом составе мадридцев.

Если вариант с испанцем сорвется, то альтернативой будет нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, выступавший за «Челси» с 2011-го по 2014 год, сообщает Сalciomercato.

Диего Коста поссорился с Антонио Конте и не попал в заявку на матч против «Лестера».

По данным Sky Sports, форвард имеет на руках многомиллионное предложение из Китая.

С 14 голами Коста возглавляет список бомбардиров АПЛ-2016/17.

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