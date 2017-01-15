Болельщики «Вест Хэма» использовали футболку Димитри Пайета как половую тряпку

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, объявивший о нежелании выступать за лондонский клуб, вызвал гнев у болельщиков. Свое отношение к предателю они выразили перед домашним матчем 21-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», расстелив его футболку перед входом на трибуны и вытерая об нее ноги.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич также остался недоволен поведением француза и не включил его в заявку. Боссы лондонцев по-прежнему не намерены продавать игрока в зимнее трансферное окно.

В сентябре 2016-го «Вест Хэм» выплатил Димитри 1,2 млн евро в качестве бонуса за верность клубу.

На счету Пайета 2 гола и 9 голевых передач в 18 матчах АПЛ-2016/17.

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