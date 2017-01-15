AFP

Болельщики «Вест Хэма» использовали футболку Димитри Пайета как половую тряпку

Болельщики «Вест Хэма» использовали футболку Пайета как половую тряпку
Eurosport

48 мин. назад

Фанаты «молотков» разочаровались во французе.

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, объявивший о нежелании выступать за лондонский клуб, вызвал гнев у болельщиков. Свое отношение к предателю они выразили перед домашним матчем 21-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», расстелив его футболку перед входом на трибуны и вытерая об нее ноги.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич также остался недоволен поведением француза и не включил его в заявку. Боссы лондонцев по-прежнему не намерены продавать игрока в зимнее трансферное окно.

  • В сентябре 2016-го «Вест Хэм» выплатил Димитри 1,2 млн евро в качестве бонуса за верность клубу.
  • На счету Пайета 2 гола и 9 голевых передач в 18 матчах АПЛ-2016/17.

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