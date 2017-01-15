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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: перед матчем

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: перед матчем
Eurosport

10 мин. назад

Максимальное приближение Моуринью и Клоппа.

Моуринью осадил ненавистников. Погба феерит в центре поля, Златан до сих пор не знает о старости, а «дьяволы» выиграли шесть последних туров АПЛ (общая победная серия разжирела до девяти матчей). Манки на диком ходу, но штука в том, что в лигочемпионской зоне их по-прежнему нет. Место под пятеркой лидеров доказывает – «Ливерпуль» тоже в огромном порядке.

Мерсисайдцы остались без Мане (виноват Кубок Африки), зато долечили Милнера и Хендерсона. Остальные парни Клоппа готовились к матчу по полной, поэтому кадровой проблемы у «Ливерпуля» практически нет.

«МЮ» не страдает от хворей, но самый жаркий континент поглотил основного защитника Байи. С учетом повреждения Маркоса Рохо (ушиб) Моуринью получил стрессовую ситуацию в обороне. Спасительная мера Жозе – одна из главных интриг матча.

Кто что сказал

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»: «Я никогда в себе не сомневался. Даже когда в моей карьере наступал период без хороших результатов. Сколько тренеров добивались успеха каждый год? Я был чемпионом меньше двух лет назад. Игра с «Ливерпулем» – историческое соперничество. Это большой праздник, большой матч, я с нетерпением жду его». (Sky Sports)

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Дома с «МЮ» мы старались играть в доминирующий футбол, а они сосредоточились на обороне и пробовали контратаковать. Если будет нужно, сыграем в так же и сегодня. Если придется действовать по-другому – мы готовы ко всему». (BBC)

Златан Ибрагимович, нападающий «Манчестер Юнайтед»: «Моуринью и Гвардиола – два великих тренера, но один стимулирует меня больше. Я готов отдать все ради сегодняшней победы». (Sky Sports)

Юрген Клопп и Жозе Моуринью

Цифры говорят

– Команды сыграют 50-й очный матч в английской Премьер-лиге. Сейчас у «Юнайтед» 27 побед и 9 поражений (13 игр закончились вничью).

– «Ливерпуль» проиграл 10 из 12 последних встреч АПЛ на «Олд Траффорд».

Уэйн Руни не хватает гола, чтобы стать лучшим бомбардиром «МЮ» всех времен. У него и Бобби Чарльтона по 249 мячей.

Поль Погба сделал больше всех фолов в АПЛ-2016/17 (40 штук). У Златана Ибрагимовича – 38 нарушений.

– «Ливерпуль» забил 15 мячей со стандартов в этом чемпионате Англии (лучший показатель турнира).

– У Роберто Фирмино только одно результативное действие в 9 последних матчах Премьер-лиги (0+1).

Люди в черном

Обслуживать центральный матч 21-го тура будет Майкл Оливер. Уроженец Нортумберланда судил встречу между этими командами в прошлом сезоне АПЛ, в которой «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1. Тогда Оливер назначил пенальти в ворота мерсисайдского клуба.

Котировки букмекеров

Победа «Манчестер Юнайтед»: 2,19

Ничья: 3,34

Победа «Ливерпуля»: 3,90

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ»

«Ливерпуль»

«Ливерпуль»

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Текстовая трансляция матча начнется в 19:00 (мск)

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