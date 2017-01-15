AFP

Диего Коста хочет зарабатывать в «Челси» 343 тысячи евро в неделю

Коста хочет зарабатывать в «Челси» 343 тысячи евро в неделю
Eurosport

16 мин. назад

Агент игрока ведет с клубом переговоры о переподписании контракта.

Антонио Конте в ближайшие дни встретится с Диего Костой и его агентом, чтобы пообщаться и устранить разногласия. При этом журналист Sky Sports Кавех Солвехол уверен, что испанец будет добиваться пересмотра контракта и потребует у лондонцев зарплату в 343 тысячи евро в неделю.

  • На неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».
  • Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров Премьер-лиги-2016/17.

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