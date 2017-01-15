Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере

В воскресенье «Сити» был разгромлен «Эвертоном» в рамках 21-го тура Премьер-лиги со счетом 0:4. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы это поражение стало самым крупным за все 275 матчей в национальных первенствах.

«Горожане» не терпели таких тяжелых поражений в Премьер-лиге со времен унизительных 1:8 от «Мидлсбро» в мае 2008 года.

Прежде Гвардиола проигрывал со счетом 0:4 «Реалу» во главе «Баварии» (2013/14) и «Барселоне» во главе «Сити» (2016/17). Оба матча прошли в рамках Лиги чемпионов.

«Сити» опустился на пятое место в турнирной таблицы.

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