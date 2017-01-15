AFP

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере

Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере
Eurosport

1 час назад

После крутого старта дела у Пепа в Англии идут все хуже.

В воскресенье «Сити» был разгромлен «Эвертоном» в рамках 21-го тура Премьер-лиги со счетом 0:4. Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы это поражение стало самым крупным за все 275 матчей в национальных первенствах.

«Горожане» не терпели таких тяжелых поражений в Премьер-лиге со времен унизительных 1:8 от «Мидлсбро» в мае 2008 года.

  • Прежде Гвардиола проигрывал со счетом 0:4 «Реалу» во главе «Баварии» (2013/14) и «Барселоне» во главе «Сити» (2016/17). Оба матча прошли в рамках Лиги чемпионов.
  • «Сити» опустился на пятое место в турнирной таблицы.

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