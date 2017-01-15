Eurosport
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»
Команду Моуринью от поражения спас гол Ибрагимовича.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1
Голы:
0:1 – Джеймс Милнер (пенальти), 27'
1:1 – Златан Ибрагимович, 85'
- Ни разу команда, за которую играл Милнер, не проигрывала матч, в котором он забивал (+37 =8).
- В истории АПЛ в матчах между «МЮ» и «Ливерпулем» было назначено 19 пенальти. Это самый высокий показатель среди всех противостояний в лиге.
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