Поль Погба: «Мог перейти в «Барселону» или «Реал», но сердце подсказало вернуться в «МЮ»

«Для меня возвращение в «МЮ» стало большим вызовом. Я мог бы присоединиться к таким клубам, как «Барселона» или «Реал», которые интересовались мной, но выбрал возвращение на «Олд Траффорд», поскольку так подсказало мое сердце. Внутреннее чувство подтолкнуло меня к такому шагу.

Я хочу побеждать с «МЮ». Я еще ничего не выиграл с этим клубом. Последние четыре-пять лет были сложными для «МЮ». Десять лет назад все было иначе. Я хочу, чтобы «МЮ» снова стал той самой великой командой. Такова моя цель.

Я здесь, чтобы играть в футбол. Тот факт, что я самый дорогой футболист в мире, не приносит мне счастья. Я забыл обо всем этом», – сказал Погба SFR Sport.

Поль перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 млн евро.

В 28 официальных матчах сезона-2016/17 француз забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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