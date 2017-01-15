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Юрген Клопп и Жозе Моуринью обругали друг друга у бровки, а потом симулировали рукопожатие
Не зря Особенный сомневался в спокойствии немца.
«МЮ» принимал «Ливерпуль» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. К концу игры страсти достигли максимальной точки кипения и после столкновения Роберто Фирмино с Андером Эррерой главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп потерял самообладание и набросился на коллег из «МЮ» с яростной бранью.
Один из ассистентов Жозе Моуринью воспринял нападки близко к сердцу, хотя сам португалец хранил несвойственное ему хладнокровие и отвечал Клоппу с улыбкой. Сдержал немца только резервный арбитр Крейг Поусон.
После финального свистка тренеры вместо традиционного рукопожатия ограничились ленивой и быстрой пятерней.
- Матч завершился со счетом 1:1.
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