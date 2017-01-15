Зеленый фонарь. «МЮ» и «Ливерпуль» выдали самый зажигательный матч января

Потрясающая динамика матча

В первые 15 минут показалось, что команды срежиссируют римейк матча первого круга, когда «Ливерпуль» и «МЮ» играли то ли в футбол, то ли в шахматы (0:0). Осторожный перекат мяча, куча лежачих полицейских в середине поля и ужасный брак в передачах. «Юнайтед» раскрылся первым: Ибрагимович и Погба накатили на ворота «Ливерпуля», но не забили и получили в свои после первого же удара в створ. Милнер после игры рукой Погба ввалил мяч с пенальти точно в угол, и у фанатов мерсисайдцев отлегло от сердца – в 45 предыдущих случаях, когда Джеймс забивал в АПЛ, его команда не проигрывала.

Гол обнажил нерв в матче. «Ливерпуль» заиграл вторым номером, но как только чувствовал, что манкунианцы перекрывают кислород (фрагментами процент владения мячом «МЮ» переваливал за 80), осаждал соперника резкой контратакой – счет по ударам по воротам 13:9 в пользу команды Клоппа. В конце матча игра напоминала паровой котел, который от огромной температуры дребезжал и, казалось, вот-вот взорвется. Так бы и случилось, но время вышло. С начала года в АПЛ это были самые концентрированные полтора часа.

Перегоревший Погба

Перед игрой Поль признался, что летом выбрал «МЮ» потому, что это команда его сердца. В матче с «Ливерпулем» все ждали, что Погба отыграет на всю трансферную стоимость, но француз провалил игру. После первой его обрезки «МЮ» спас героический подкат Рохо, вторая привела к угловому, игре рукой Поля и пенальти. Если бы еще судья Оливер заметил, как Поль чуть не оторвал голову в чужой штрафной Хендерсону, то на второй тайм «Юнайтед» остался бы в меньшинстве.

Не пришел в себя француз и после перерыва. Он по-прежнему был инертен, много и бестолково таскал мяч, получив от WhoScored самую низкую оценку в матче (5,6).

Сумасшедшая игра Миньоле

Возвращение бельгийского вратаря в основу – одно из самых правильных решений Клоппа по ходу сезона. Косяки Кариуса всех замучили, а с возвращением Миньоле защитники «Ливерпуля» почувствовали себя увереннее. На «Олд Траффорд» Симон спас мерсисайдцев от нескольких верных голов. Он отбил удар в упор Мхитаряна, а лучшим стал сэйв после удара Ибрагимовича со штрафного, когда мяч летел в угол со скоростью звука.

Удачные замены Моуринью

На второй тайм Жозе выпустил Руни, у которого остро чувствуется отсутствие тонуса. Уэйн долго входил в игру, тормозил атаки, плохо открывался и вплоть до момента, когда «Юнайтед» сравнял счет, запомнился лишь тем, что чуть не покалечил Милнера. Разбегался без одного гола лучший снайпер в истории «МЮ» только в последние 10 минут. Руни и другой вышедший на замену игрок (Феллайни) поучаствовали в голевой комбинации и доказали, что на них можно рассчитывать.

Великий Ибрагимович

Можно сколько угодно ухмыляться, когда Златан в очередной раз проявляет заносчивость и подчеркивает исключительность. Но ведь он и доказывает это на поле. Ему хватило все всего три месяца, чтобы покорить Англию, за несколько дней до игры швед получил награду лучшему игроку декабря в АПЛ, а теперь вырвал ничью для «Юнайтед» в одном из самых жарких матчей сезона. Больше Златана в первых 20 матчах за «МЮ» забивали только ван Нистелрой и Йорк. Глыба.

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