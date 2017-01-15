AFP
У Поля Погба окончательно поехала крыша, и он покрасил волосы в кислотно-зеленый
Теперь у него шевелюра цвета гостевой формы «Ливерпуля».
Перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» Поль Погба заболел. Это стало заметно, когда вышел на поле стадиона «Олд Траффорд» волосами, покрашенными в кислотно-зеленый цвет. Мальчику снова стало скучно.
Подтверждение
Еще одно
И еще
И еще. Совсем обезумел мальчик
- Точный диагноз Полю Погба пока не установлен.
- В матче против «Ливерпуля» Поль Погба сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти.
- Джеймс Милнер реализовал удар с точки, но Златан сравнял счет в конце матча и спас «Юнайтед».
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