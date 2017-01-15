AFP

У Поля Погба окончательно поехала крыша, и он покрасил волосы в кислотно-зеленый

У Погба окончательно поехала крыша, и он покрасил волосы в кислотно-зеленый
Eurosport

58 мин. назад

Теперь у него шевелюра цвета гостевой формы «Ливерпуля».

Перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» Поль Погба заболел. Это стало заметно, когда вышел на поле стадиона «Олд Траффорд» волосами, покрашенными в кислотно-зеленый цвет. Мальчику снова стало скучно.

Подтверждение

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Еще одно

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

И еще

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

И еще. Совсем обезумел мальчик

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)
  • Точный диагноз Полю Погба пока не установлен.
  • В матче против «Ливерпуля» Поль Погба сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти.
  • Джеймс Милнер реализовал удар с точки, но Златан сравнял счет в конце матча и спас «Юнайтед».

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