Eurosport
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
Итальянская вендетта настигла 25-летнего полузащитника, но в шутливой форме.
В матче 21-го тура «Лестер» крупно уступил «Челси» со счетом 0:3, но это едва ли испортило праздник главному тренеру «лис» Клаудио Раньери.
Перед выходом команд на поле итальянец приветствовал соперников, а когда к нему подошел с рукопожатием Н'Голо Канте, Клаудио схватил футболиста за шею, зажал голову подмышкой и с улыбкой надавал ему шлепков по спине. Француз намек понял и результативными действиями не отметился.
- Н'Голо Канте одним из первых покинул «Лестер» после чемпионского сезона-2015/16.
- Его продажа в «Челси» в июле 2016 года принесла «лисам» 35,8 млн евро.
- «Лестер» занимает 15-е место в турнирной таблице.
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