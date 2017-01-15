Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»

В матче 21-го тура «Лестер» крупно уступил «Челси» со счетом 0:3, но это едва ли испортило праздник главному тренеру «лис» Клаудио Раньери.

Перед выходом команд на поле итальянец приветствовал соперников, а когда к нему подошел с рукопожатием Н'Голо Канте, Клаудио схватил футболиста за шею, зажал голову подмышкой и с улыбкой надавал ему шлепков по спине. Француз намек понял и результативными действиями не отметился.

Н'Голо Канте одним из первых покинул «Лестер» после чемпионского сезона-2015/16.

Его продажа в «Челси» в июле 2016 года принесла «лисам» 35,8 млн евро.

«Лестер» занимает 15-е место в турнирной таблице.

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