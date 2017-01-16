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Игрок «Эвертона» Ромелу Лукаку пронес по стадиону больного раком ребенка перед игрой «Сити»
«Ириски» поддержали Брэдли Лоури.
Трогательная церемония предваряла матч 21-го тура Премьер-лиги, между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (4:0). Лидер «ирисок» Ромелу Лукаку под овации «Гудисон Парк» взял на руки специального гостя встречи 5-летнего Брэдли Лоури и пронес по полю.
- Поклонник «Сандерленда» Брэдли Лоури, страдает нейробластомой. Мальчик два года боролся с раком и поборол недуг, но спустя полтора года болезнь вернулась.
- В декабре Брэдли забил пенальти в ворота «Челси» перед игрой 16-го тура, и этот мяч при поддержке болельщиком был признан лучшим голом месяца в Премьер-лиге.
- В субботу «Эвертон» пожертвовал на лечение Брэдли 226 тысяч евро.
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