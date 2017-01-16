Eurosport

Антонио Конте выклянчил у журналиста кусочек торта на пресс-конференции

Конте выклянчил у журналиста кусочек торта на пресс-конференции
Eurosport

23 мин. назад

Главный тренер «Челси» намерен решать все вопросы в раздевалке, а не на пресс-конференциях.

Журналисты притащили на пресс-конференцию после матча «Челси» с «Лестером» (3:0) торт, а главный тренер «синих» некстати пришел с пустым желудком.

«Хороший торт? Я прямо завидую. Если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Всего кусочек, можно? Я сегодня ничего не ел. Спасибо большое. Очень вкусно. Я еще не ел и очень голоден».

  • Команда Антонио Конте лидирует с 7-очковым отрывом от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
  • В следующем туре «Челси» примет «Халл».

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Реактивный Нисикори размазал по корту Кузнецова и отправил его досматривать турнир по телевизору

02:30
Популярные видео
Как Халеп опозорилась в матче с американкой-середняком и вылетела в первом же круге
 758 просмотров2 ч
Двухминутное видео, доказывающее, что старушка Винус никакая еще не старушка
 720 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Юрген Клопп и Жозе Моуринью обругали друг друга у бровки, а потом симулировали рукопожатие
2
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере
3
Диего Коста хочет зарабатывать в «Челси» 343 тысячи евро в неделю
4
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
5
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
6
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: перед матчем
7
«Если задумаетесь, он прочтет ваши мысли и отразит удар». Десантник Гитлера, ставший легендой «Сити»
8
Сalciomercato: «Челси» купит Морату или Лукаку в случае ухода Косты
21 мин. назад
Антонио Конте выклянчил у журналиста кусочек торта на пресс-конференции
42 мин. назад
Игрок «Эвертона» Ромелу Лукаку пронес по стадиону больного раком ребенка перед игрой с «Сити»
12 ч. назад
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
12 ч. назад
Зеленый фонарь. «МЮ» и «Ливерпуль» выдали самый зажигательный матч января
13 ч. назад
У Поля Погба окончательно поехала крыша, и он покрасил волосы в кислотно-зеленый
13 ч. назад
Юрген Клопп и Жозе Моуринью обругали друг друга у бровки, а потом симулировали рукопожатие
14 ч. назад
Как чудаковатый Погба привез глупейшую точку в ворота «МЮ», а Златан сравнял счет и все разрулил
15 ч. назад
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»