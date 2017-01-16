Eurosport
Антонио Конте выклянчил у журналиста кусочек торта на пресс-конференции
Главный тренер «Челси» намерен решать все вопросы в раздевалке, а не на пресс-конференциях.
Журналисты притащили на пресс-конференцию после матча «Челси» с «Лестером» (3:0) торт, а главный тренер «синих» некстати пришел с пустым желудком.
«Хороший торт? Я прямо завидую. Если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Всего кусочек, можно? Я сегодня ничего не ел. Спасибо большое. Очень вкусно. Я еще не ел и очень голоден».
- Команда Антонио Конте лидирует с 7-очковым отрывом от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
- В следующем туре «Челси» примет «Халл».
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