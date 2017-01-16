Алексис Санчес признался в неуплате налогов и заплатит миллион евро штрафа

Нападающий лондонского «Арсенала» сознался в финансовом мошенничестве в период выступления за «Барселону». В ходе видеоконференции игрок рассказал, что с 2012-го по 2013 год он совершил два налоговых преступления и готов заплатить штраф. Чтобы не оказаться в суде чилийцу придется раскошелиться за сумму около миллиона евро, сообщает AS.

Предполагается, что сторона обвинения в Испании согласна на предложенную игроком сумму и накажет его условным тюремным заключением.

Санчес выступал за «Барселону» в период с 2011-го по 2014 год.

В 88 матчах за каталонцев нападающий забил 38 мячей.

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