AFP
«Вест Хэм» и «Марсель» ведут переговоры по трансферу Димитри Пайета
Француз близок к возвращению на родину.
Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Димитри Пайет с высокой долей вероятности вернется в «Марсель». Французский клуб готов отдать за 29-летнего игрока 22 млн евро (плюс 3 млн в качестве бонусов за результивные действия). L'Equipe сообщает, что представители клубов провели в понедельник переговоры, во время которых достигли согласия по трансферу. Пайет обговорил условия контракта с французским клубом и проведет первый матч уже в выходные против «Лиона».
На игрока претендовал неназванный клуб из Китая, но Димитри выразил желание вернуться на родину, куда уже отправил семью.
- На счету Пайета 2 гола и 9 голевых передач в 18 матчах АПЛ-2016/17.
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