Письмо для Санти. Почему «Арсеналу» нужен полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти

«Арсенал» последних лет – отличный пример команды, которая сильно зависит от одного отдельного игрока. Конкретно – от Санти Касорлы. Если за точку отсчета взять сезон-2012/2013, то в матчах, сыгранных с испанцем в старте, «канониры» набирали в среднем 2,15 очка за игру. Без Касорлы этот показатель падает так же стремительно, как цены на нефть – всего 1,63 за матч.

Темп набора очков в матчах с Касорлой и без отличается настолько, что может кардинально поменять судьбу «Арсенала» в рамках одного сезона. Например, набирай «канониры» по 1,63 очка за игру в прошлой кампании, они оказались бы за пределами заветной четверки и финишировали на седьмом месте. Точно так же 2,15 очка за матч им могло хватить, чтобы обогнать «Лестер» и стать чемпионами.

Такая значимость Санти для «пушкарей» – следствие баланса, который привносит испанец в атакующую игру. «Он очень важен для технической составляющей и отвечает за качество решений и продвижение мяча из глубины поля в атаку. Это важно, ведь именно он получает мяч от защитников», – раскрыл ценность Касорлы Арсен Венгер.

Одно из лучших качеств Касорлы, выделяющее его на фоне остальных, – преодоление прессинга соперника за счет обводок. На этом, в частности, погорели оба клуба из Манчестера: в январе 2015 года Санти 10 раз обвел игроков «Сити», что помогало защитникам перевести дух; в октябре Касорла начисто переиграл Бастиана Швайнштайгера – немец действовал персонально, но отобрал мяч лишь в трех случаях из семи.

На старте прошлого сезона Венгер приумножил сильные стороны Касорлы, приставив к нему в связку Франсиса Коклена. Фишка этого дуэта заключалась в том, что номинальный опорник (Коклен) при развитии атак выдвигался вперед и фактически не участвовал в продвижении мяча, а номинальный плеймейкер (Касорла), напротив, оттягивался в глубину поля для розыгрыша.

Такой необычный ход Венгера был направлен на обретение баланса: Коклен выманивает на себя соперника и оттягивает внимание от Касорлы – испанец может без сопротивления дирижировать игрой; более высокая позиция Коклена, в свою очередь, помогает «Арсеналу» в контрпрессинге – после потери мяча француз оказывается в самом эпицентре событий и начинает охоту на врага.

Проблема в том, что использует этот баланс «Арсенал» крайне редко: Касорла слишком часто получает серьезные травмы, которые оставляют его вне игры на несколько месяцев. Например, в прошлом сезоне Санти провел всего 37% игровых минут (1293 из 3420), а спад «канониров» начался сразу после его потери. Если неутешительные прогнозы врачей сбудутся снова и испанец пропустит остаток кампании, то в этом сезоне Касорла отыграет еще меньше – 18% минут (619 из 3420).

Травматичность Санти заставила предположить, что «канониры» могут отпустить ветерана ближайшим летом – его контракт предусматривает пункт об автоматическом продлении, но задержка в переговорах, вероятно, вызвана беспокойством за здоровье игрока. В любом случае, Венгеру не помешают альтернативные варианты на замену Касорле.

Непосредственно внутри «Арсенала» опцию предлагают два игрока: Гранит Джака и арендованный «Борнмутом» Джек Уилшер. Загвоздка в том, что они не обладают таким же широким набором качеств: Джака хорош в проникающих передачах, но почти не вступает в дриблинг (0,5 за матч); Уилшер здорово продвигает мяч за счет обводок (2,5 за матч), но из глубины поля вел игру только в сборной Англии (отбор к Евро-2016).

На трансферном рынке доступных кандидатур пока нет, но летом она вполне может появиться – пресса регулярно выгоняет из «ПСЖ» Марко Верратти. Его главное преимущество перед Джакой и Уилшером в том, что он сочетает сразу оба навыка Касорлы: среди игроков, выступающих в чемпионатах топ-5, итальянец входит в тройку лучших по разрезающим передачам (0,6 за игру), а за счет дриблинга проходит соперника в 88% случаев – пугающее комбо.

За склонность к обводкам на своей половине Верратти доставалось от Карло Анчелотти и Лорана Блана, но Марко даже не думает менять стиль, что отлично стыкуется с сильной стороной Касорлы. «Я никогда не избавляюсь от мяча просто так, а когда вижу, как игроки выбивают его куда подальше, мне становится не по себе. Да, я прекрасно понимаю, что у каждого игрока свой собственный стиль, но изменить меня не удастся. Я предпочел бы вообще не играть футбол, чем вносить изменения в стиль», – рассказал Верратти.

Итальянец разделяет и другой скилл Касорлы – умение доставлять мяч до партнеров по атаке, – он даже принес ему прозвище Сыч. Таким образом любители кальчо отмечают, насколько часто Верратти мотает головой, оценивая варианты для передачи. В подобном ключе действовал Хави – при многочисленных сравнениях с Андреа Пирло, Марко больше похож именно на легенду «Барсы».

Вдобавок Верратти располагается на схожей с испанцем позиции (правый центральный полузащитник) и отлично заполняет свободное пространство – для приема мяча ему даже не требуется помощь партнеров. Он может как выдвинуться вперед и остаться без опеки плеймейкера (десятка не проследует за Марко так глубоко), так и опуститься ближе к своим воротам – полузащитник противника (например, в схеме 4-2-3-1) не покинет свою зону, чтобы помешать Верратти.

Хорошая новость для Венгера в том, что среди всех топ-клубов АПЛ «Арсенал» симпатичен Марко больше остальных. «Мне нравится за ними наблюдать: они владеют мячом чаще других английских команд. Смотреть за их игрой по телевизору всегда очень весело», – отмечал Верратти, намекая: он готов покинуть Париж, чтобы сделать «Арсенал» полноценным претендентом на титул.

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