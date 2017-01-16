Telegraph: «Челси» продаст Диего Косту летом

Нападающий останется в «Челси» максимум до лета 2017 года. Антонио Конте не выпустит форварда на поле, пока не дождется извинений за конфликт на прошлой неделе, но даже они не помогут Косте остаться в клубе более чем на полгода.

Конте подождет лета, когда купить топового игрока на замену испанцу будет значительно проще. Позицию тренера поддерживает владелец клуба Роман Абрамович, сообщает The Telegraph.

В качестве замены Косте коуч рассматривает нападающего «Реала» Альваро Морату и Ромелу Лукаку из «Эвертона».

На неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».

Диего Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17.

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