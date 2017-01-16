AFP

Telegraph: «Челси» продаст Диего Косту летом

Telegraph: «Челси» продаст Диего Косту летом
Eurosport

18 мин. назад

У испанца нет пути назад.

Нападающий останется в «Челси» максимум до лета 2017 года. Антонио Конте не выпустит форварда на поле, пока не дождется извинений за конфликт на прошлой неделе, но даже они не помогут Косте остаться в клубе более чем на полгода.

Конте подождет лета, когда купить топового игрока на замену испанцу будет значительно проще. Позицию тренера поддерживает владелец клуба Роман Абрамович, сообщает The Telegraph.

В качестве замены Косте коуч рассматривает нападающего «Реала» Альваро Морату и Ромелу Лукаку из «Эвертона».

  • На неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».
  • Диего Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Колдовская свеча Маррея и еще 4 топовых виннера первого дня Australian open

01:43
Популярные видео
Watts short version
 74 просмотров4 ч
Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер
2 971 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
Юрген Клопп и Жозе Моуринью обругали друг друга у бровки, а потом симулировали рукопожатие
2
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в национальных чемпионатах в карьере
3
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
4
День денег. Почему Диего Коста – глупый подлец
5
Диего Коста хочет зарабатывать в «Челси» 343 тысячи евро в неделю
6
«Если задумаетесь, он прочтет ваши мысли и отразит удар». Десантник Гитлера, ставший легендой «Сити»
7
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: перед матчем
8
Сумасшедший гол Тибо Куртуа на тренировке, после которого ему доверят бить штрафные в «Челси»
16 мин. назад
Telegraph: «Челси» продаст Диего Косту летом
3 ч. назад
«Вест Хэм» и «Марсель» провели переговоры по трансферу Димитри Пайета
4 ч. назад
Алексис Санчес признался в неуплате налогов и заплатит миллион евро штрафа
11 ч. назад
Антонио Конте выклянчил у журналиста кусочек торта на пресс-конференции
11 ч. назад
Игрок «Эвертона» Ромелу Лукаку пронес по стадиону больного раком ребенка перед игрой с «Сити»
22 ч. назад
Клаудио Раньери схватил Н'Голо Канте за шею и надавал шлепков за уход из «Лестера»
22 ч. назад
Зеленый фонарь. «МЮ» и «Ливерпуль» выдали самый зажигательный матч января
24 ч. назад
У Поля Погба окончательно поехала крыша, и он покрасил волосы в кислотно-зеленый