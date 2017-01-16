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Тибо Куртуа: «Челси» выживет и без Диего Косты»

Куртуа: «Челси» выживет и без Косты»
Eurosport

1 час назад

Лучший бомбардир АПЛ не играет ключевой роли.

Голкипер «синих» не придал значения отстранению Диего Косты от игры за клуб. По словам бельгийца, лондонцам хватает класса, чтобы побеждать без него. «Диего важен для нас, но если он не участвует в одном матче, мы знаем, что способны справиться и без него.

Было ли это послание для наших соперников? Да, «Челси» выиграл 3:0 после поражения от «Тоттенхема», так что отсутствие Косты не производит на нас никакого эффекта», – заявил Куртуа The Telegraph.

  • На прошлой неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».
  • Диего Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17.
  • Испанец может быть продан в Китай ближайшим летом.

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