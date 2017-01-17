Форвард «Арсенала» Оливье Жиру: «Мой удар скорпиона лучше, чем у Мхитаряна»

«В перерыве матча с «Кристал Пэлас» партнеры по «Арсеналу» дразнили и говорили, что гол Мхитаряна лучше. Сумасшествие, что два таких мяча были забиты на одной неделе. В этом есть определенное предназначение свыше.

Да, Генрих все сделал классно, но мой гол лучше. Если серьезно, то это все лишь наши разговоры и шутки из раздевалки. Все были удивлены произошедшим», – цитирует Жиру Sky Sports.

Оливье ужалил «Кристал Пэлас» 1 января.

Мхитарян ударил скорпионом по «Сандерленду» 26 декабря.

12 января Жиру продлил контракт с «Арсеналом» на длительный срок.

В 14 матчах АПЛ-2016/17 30-летний француз забил 7 мячей и выполнил 4 ассиста.

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