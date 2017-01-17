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Двойник форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича поприветствовал его у «Олд Траффорд»

Двойник Златана поприветствовал Златана у «Олд Траффорд»
Eurosport

4 мин. назад

Не клонировать шведа было бы преступлением.

Перед матчем чемпионата Англии против «Ливерпуля» Златана поприветствовал необычный фанат. Если бы Ибрагимович обернулся, то увидел бы себя.

  • Матч завершился со счетом 1:1. На 84-й минуте Златан спас «МЮ» от поражения.
  • В 20 матчах АПЛ-2016/17 Ибрагимович забил 14 мячей и выполнил 3 ассиста.
  • Контракт 35-летнего шведа с «МЮ» рассчитан до лета 2017 года.

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