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Двойник форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича поприветствовал его у «Олд Траффорд»
Не клонировать шведа было бы преступлением.
Перед матчем чемпионата Англии против «Ливерпуля» Златана поприветствовал необычный фанат. Если бы Ибрагимович обернулся, то увидел бы себя.
- Матч завершился со счетом 1:1. На 84-й минуте Златан спас «МЮ» от поражения.
- В 20 матчах АПЛ-2016/17 Ибрагимович забил 14 мячей и выполнил 3 ассиста.
- Контракт 35-летнего шведа с «МЮ» рассчитан до лета 2017 года.
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