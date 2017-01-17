PA Sport
The Times: ФА планирует дисквалифицировать за симуляцию
Нырять разрешат только в бассейне.
Боссам ФА интересен опыт шотландской Лиги, в которой за симуляцию дисквалифицируют на две игры. После матчей комиссия рассматривает повторы спорных эпизодов и выносит вердикт.
По информации The Times, председатель ФА Грег Кларк заинтересован в продвижении дисквалификации за нырки. Вероятно, представители английской Федерации отправятся в Шотландию для дополнительных консультаций.
- После 21 тура АПЛ «Челси» занимает первое место, опережая «Тоттенхэм» на 7 баллов.
- Хосе Холебас – лидер АПЛ по желтым карточкам (9).
- Фернандиньо получил две прямые красные карточки в 17 играх АПЛ-2016/17.
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