The Times: ФА планирует дисквалифицировать за симуляцию

Боссам ФА интересен опыт шотландской Лиги, в которой за симуляцию дисквалифицируют на две игры. После матчей комиссия рассматривает повторы спорных эпизодов и выносит вердикт.

По информации The Times, председатель ФА Грег Кларк заинтересован в продвижении дисквалификации за нырки. Вероятно, представители английской Федерации отправятся в Шотландию для дополнительных консультаций.

После 21 тура АПЛ «Челси» занимает первое место, опережая «Тоттенхэм» на 7 баллов.

Хосе Холебас – лидер АПЛ по желтым карточкам (9).

Фернандиньо получил две прямые красные карточки в 17 играх АПЛ-2016/17.

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