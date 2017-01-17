ФА оштрафовала Бакари Санья за пост о работе арбитра матча с «Бёрнли»

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на 46 тысяч евро за запись в инстаграме. После матча против «Бёрнли», который «горожане» выиграли (2:1) без удаленного на 32-й минуте Фернандиньо, игрок написал: «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно победили». Через некоторое время Санья подкорректировал пост, удалив числительные.

ФА обвинила игрока в том, что он поставил под сомнение беспристрастность официального лица матча, написано на официальном сайте организации.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в АПЛ-2016/17 с 42 очками, уступая лидирующему «Челси» 10 баллов.

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