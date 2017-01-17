Джейми Каррагер написал в твиттере о возобновлении карьеры в Китае, но позже опроверг информацию

Бывший игрок «Ливерпуля» и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил в твиттере, что покидает телеканал и возобновит футбольную карьеру, сопроводив сообщение флагом Китая. «Официальное заявление. Рад сообщить вам, что я возобновляю карьеру. С нетерпением жду возвращение на футбольное поле», – было написано в твите.

Пока подписчики англичанина недоумевали, он прокомментировал предыдущее сообщение. «Я не писал этого. Все выглядит так, будто меня взломали. Твит мог быть намного хуже, но если какой-нибудь китайский клуб хочет дать мне денег, то я за», – заявил Каррагер.

Джейми завершил карьеру в феврале 2013 года.

Защитник 17 лет провел в одном клубе – в «Ливерпуле».

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