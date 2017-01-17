Eurosport
Представитель «Челси»: «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий займет должность в клубе»
Похоже, бывший тренер ЦСКА не уедет жить в Лондон.
Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс прокомментировал слухи, отправляющие Леонида Слуцкого работать в английский клуб. «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий займет какую-то должность в нашем клубе в ближайшее время. Точно могу сказать, что сейчас он здесь не работает. Слуцкий друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером», – рассказал Аткинс «Р-Спорт».
- Ранее появлялась информация, что Слуцкий будет работать в научно-аналитической группе «Челси».
- Последним клубом Слуцкого был ЦСКА, который он покинул по собственному желанию в начале декабря 2016 года.
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