Представитель «Челси»: «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий займет должность в клубе»

Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс прокомментировал слухи, отправляющие Леонида Слуцкого работать в английский клуб. «Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий займет какую-то должность в нашем клубе в ближайшее время. Точно могу сказать, что сейчас он здесь не работает. Слуцкий друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером», – рассказал Аткинс «Р-Спорт».

Ранее появлялась информация, что Слуцкий будет работать в научно-аналитической группе «Челси».

Последним клубом Слуцкого был ЦСКА, который он покинул по собственному желанию в начале декабря 2016 года.

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