AFP
Диего Коста возобновил тренировки с основой «Челси»
Антонио Конте и испанец помирились.
Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в расположении основной команды. Сегодня игрок провел первую совместную тренировку с партнерами, заявил Sky Sports.
Последние полторы недели Коста тренировался индивидуально в тренажерном зале.
- На прошлой неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».
- Диего Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17.
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