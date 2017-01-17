AFP

Диего Коста возобновил тренировки с основой «Челси»

Коста возобновил тренировки с основой «Челси»
Eurosport

21 мин. назад

Антонио Конте и испанец помирились.

Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в расположении основной команды. Сегодня игрок провел первую совместную тренировку с партнерами, заявил Sky Sports.

Последние полторы недели Коста тренировался индивидуально в тренажерном зале.

  • На прошлой неделе между Костой и Конте разгорелся конфликт. Испанец был отстранен от тренировок и не попал в заявку на матч АПЛ против «Лестера».
  • Диего Коста с 14 голами лидирует в таблице бомбардиров АПЛ-2016/17.

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