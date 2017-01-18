AFP

BBC: летом Яя Туре отказался от предложения китайского клуба с зарплатой 500 тысяч евро в неделю

BBC: летом Туре отказался от предложения китайского клуба с зарплатой 500 тысяч евро в неделю
Eurosport

47 мин. назад

Полузащитник не повелся на деньги.

Игрок «Манчестер Сити» Яя Туре летом отверг сочное предложение из Азии. Неназванный китайский клуб предложил ивуарийцу 500 тысяч евро в неделю, но игрок отказался покинуть Англию.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в июне 2017 года, но он не собирается уезжать с Туманного Альбиона, несмотря на отсутствие гарантий со стороны тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.

  • В первой половине сезона-2016/17 между Яя и Гвардиолой произошел конфликт, в результате которого игрок длительное время не выходил на поле.
  • На данный момент в активе Туре 10 матчей в АПЛ-2016/17 и 4 забитых мяча.

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