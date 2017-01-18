Воздушная атака. Зачем Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» и другие футболисты дышат газом из шариков

Что это такое?

Оксид азота (I) – это бесцветный газ с приятным запахом и сладковатым вкусом, смесь азота с кислородом. Чаще всего его используют для наркоза при операциях – если вы видите в любимых сериалах, что на кого-то надевают маску и просят сосчитать до десяти, скорее всего, герой получает дозу оксида азота.

Что в нем полезного?

Это соединение еще называют веселящим газом – после вдыхания появляется чувство опьянения, веселья и ничем не вызванный смех. Британцы называют его хиппи-крэк, его популярность разбирают The Independent и BuzzFeed. У него малая наркотическая активность и почти полное отсутствие зависимости. От этого молодежь бросила алкоголь и марихуану и перешла на газ, которым часто заполняют воздушные шарики – это динамичнее и дешевле (одна доза – чуть больше двух евро), а ФСКН только открывает на него охоту. В 2017-м дышать веселящим газом все еще легально.

Причем здесь футбол?

Газ очень полюбили британские футболисты. Чаще других с баллончиками ловили Рахима Стерлинга. Молодая звезда «Ливерпуля» попался с ним еще в 2015-м, а пыхнул и вовсе, когда ему не было и 20. Daily Mail написала, что Брендан Роджерс проведет с футболистом беседу о вреде хиппи-крэка, но Стерлинг забил на советы коуча. Через два месяца Рахима опять сфотографировали с воздушным шариком в руке, но скандал прошел на фоне контрактного бунта форварда – как раз тогда на «Ливерпуль» вышел «Ман Сити» с 34-миллионным предложением, боссам было не до тусовок игрока.

После трансфера в Манчестер Стерлинг разбил Mercedes за 180 тысяч, а полицейские обнаружили под водительским креслом баллончики из-под газа. Агент игрока глупо отмазывался, что Рахим дал погонять авто другу, а сам был на тренировке, но выглядело это жалко. Страйкер английской сборной никак не комментировал ни один из эпизодов, а «Ливерпуль» и «Сити» не требовали публичных извинений.

Только Стерлинг? Это не тенденция

Кроме Рахима веселящим газом балуются и другие звезды. Кайл Уокер летом 2012-го дебютировал на Евро, был основным фулбеком «Тоттенхэма», но все равно вдыхал газ из шарика, как мальчишка в подъезде. Об этом сразу бубухнула Daily Mirror, а Кайл написал в твиттере: «Простите, что не извинился раньше. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной».

Есть и более тяжелые случаи. Сейдо Берахино перед прорывным сезоном в «Вест Бромвиче» тусовался в Бирмингеме, нашел другой ночной клуб в Лондоне и готовился к автотрипу на 200 км. Он взял с собой девчонок, и одна из них сняла видео, как Берахино жадно всасывает хиппи-крэк из фиолетового шарика. «Ты усосался? Не думаешь, что тебе хватит?» – спрашивает она футболиста. Сейдо ничего не ответил, зато отвез всю компанию в столицу, а сеньорита слила ролик в Daily Mirror.

«Берахино осознал, что это была ошибка, – прокомментировал ситуацию спортивный директор «Вест Брома» Ричард Гарлик. – Он извинился и заверил нас, что этого больше не повторится». Прошел примерно год, и Сейдо переслал себе в снэпчат 9-секундное видео с шариком прямо из кровати. На этот раз кадры попали в The Sun. Больше баллончики британец не светил, но без них он не вернулся на прежний уровень после голевого взрыва в сезоне-2014/15.

Суровее всех обдолбался Джек Грилиш из «Астон Виллы».

Его трижды ловили с хиппи-крэком, последний раз – в сентябре 2016-го. В твиттер попали фото, где футболист сборной Англии U-21 лежит на тротуаре с упаковкой из-под баллончиков. Его снимки слишком часто попадали в газеты, не спасали просьбы трех тренеров «Виллы» и штраф в 45 тысяч евро. Грилиш все равно устраивал тусовки на Тенерифе с молодыми сеньоритами и водкой стоимостью 1400 евро за бутылку.

Самый актуальный пример – Демарай Грэй из «Лестера». Он лично выложил в снэпчат видео, где вдыхает газ из шарика, и добавил пару дурацких хэштегов: #про-тусовщик и #жизнь и правда хороша под кайфом. Об этом быстро узнали в клубе и оштрафовали. «От наших футболистов мы ожидаем самых высоких стандартов поведения. Демарая ждет серьезное корпоративное разбирательство», – заявил пресс-атташе «лис».

Какие последствия?

При передозе можно потерять сознание, страдать провалами в памяти или заработать атрофию мозга. При сильном передозе хиппи-крэком может наступить смерть от удушья – когда легкие заполнены оксидом азота, туда не попадает кислород, возникает кислородное голодание, которое под кайфом кажется неопасным.

Если поколения Джорджа Беста и Пола Гаскойна напивались в барах как свиньи, то новые парни типа Стерлинга и Грилиша бегут в ночные клубы и вдыхают химию из воздушных шариков. Времена изменились? Да, теперь футболисты садят не печень, а мозг.

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