AFP
Состав «Тоттенхэма» – самый дорогой в АПЛ по версии CIES
Нет, «Арсенал» не четвертый.
У «Тоттенхэма» самые дорогие футболисты среди всех команд английской Премьер-лиги. Суммарная цена игроков лондонского клуба – 799 млн евро. На втором месте «Манчестер Юнайтед», чей состав оценивается в 726 млн. Лидер АПЛ «Челси» лишь на третьей строчке (696 млн). Далее расположились «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Лестер», сообщает CIES.
Центр исследований определил, что самый дорогой футболист в мире – Неймар (246 млн).
- Подсчеты центра исслеледований ведутся с 2012 года.
- CIES подсчитывает стоимость на основе производительности (игровое время, голы и так далее) и характеристик (возраст, контракт) футболистов.
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