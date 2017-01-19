«Арсенал» продлил контракт с Пером Мертезакером

О продлении соглашения заявил на пресс-конференции главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

«У него была опция в контракте о продлении на год, и мы ей воспользовались. Не было никаких переговоров, мы просто воспользовались этим пунктом. Он вернулся к тренировкам после травмы, но не с командой. Он не будет играть еще две недели», – цитирует Венгера Sky Sports.

Прежнее соглашение 32-летнего футболиста истекало в конце июня 2017 года.

В сезоне-2016/17 Мертезакер не сыграл ни одного матча из-за травмы.

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