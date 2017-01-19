Eurosport
Игроки «Вест Хэма» удалили Димитри Пайета из группы команды в WhatsApp
«Молотки» ответили французу бойкотом на бойкот.
Инициаторами выдворения футболиста из группы стали Марк Нобл и Джеймс Коллинз, заявившие, что не рады видеть Пайета в группе, сообщает Uber West Ham.
- Ранее Димитри Пайет потребовал у руководства «Вест Хэма» продать его в зимнее трансферное окно.
- Transfermarkt.de оценивает Пайета в 30 миллионов евро.
- WhatsApp – популярный мессенджер для мобильных платформ.
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