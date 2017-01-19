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Игроки «Вест Хэма» удалили Димитри Пайета из группы команды в WhatsApp

Игроки «Вест Хэма» удалили Пайета из группы команды в WhatsApp
Eurosport

1 час назад

«Молотки» ответили французу бойкотом на бойкот.

Инициаторами выдворения футболиста из группы стали Марк Нобл и Джеймс Коллинз, заявившие, что не рады видеть Пайета в группе, сообщает Uber West Ham.

  • Ранее Димитри Пайет потребовал у руководства «Вест Хэма» продать его в зимнее трансферное окно.
  • Transfermarkt.de оценивает Пайета в 30 миллионов евро.
  • WhatsApp – популярный мессенджер для мобильных платформ.

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