PA Sport
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сводил игроков на «Ла-Ла Ленд» в свой день рождения
Вместо торта футболисты получили мелодраму.
Вместе с Гвардиолой в кинотеатр сходили Венсан Компани, Фернандо, Пабло Сабалета, Хесус Навас, Фабиан Делф, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз.
- 18 января Гвардиоле исполнилось 46 лет.
- «Ла-Ла Ленд» – американский трагикомедийный мюзикл, снятый Дэмиеном Шазеллом. Фильм получил семь статуэток «Золотой глобус», в том числе в номинации за лучший фильм (комедия или мюзикл).
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