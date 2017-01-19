AFP
Габриэл Жезус стал игроком «Манчестер Сити»
Футболист, приобретенный «горожанами» еще летом, завершил переход.
19-летний игрок «Палмейраса» сможет выйти на поле уже в матче против «Тоттенхэма», который пройдет 21 января.
«Я бы хотел выигрывать трофеи, и «Манчестер Сити» – это тот клуб, который привык побеждать. «Сити» всегда борется за титулы в тех соревнованиях, в которых выступает, и это было важным фактором.
Ну и Гвардиола, конечно, тоже», – приводит слова бразильца официальный сайт «Сити».
- Жезус стал шестым приобретением Пепа в «МС», но доиграл бразильский чемпионат в «Палмейрасе».
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