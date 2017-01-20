«Его нельзя подпускать к мячу». Как Виллиан прорывается в основу «Челси» после смерти матери

В сентябре 2016 года Виллиан прогулял тренировку «Челси», но его не оштрафовали. В клубе знали: он остался в Бразилии после матчей за сборную, чтобы провести время с больной матерью. Дона Зезе сражалась с раком больше двух лет. Ей делали операции, залезая внутрь черепной коробки, а параллельно изводили организм химиотерапией. Всего было пять циклов – женщина страдала, но не сдавалась. Сын прилетал к ней в любую свободную минуту и не давал раскиснуть.

Виллиан восхищался и гордился несгибаемой мамой. Тогда, в сентябре, он написал в инстаграме огромный пост о том, что донна Зи – настоящий воин, который мотивирует его жить и работать изо всех сил. «Поправляйся, мама», – так бразилец закончил это трогательное сообщение.

О его беде узнал весь мир, поэтому можно было уже не стесняться – все голы он посвящал ей. В октябре Виллиан снова поехал играть за сборную, уже зная, что у Доны возникли осложнения – в ту неделю она была совсем плоха.

Бразильцы уверенно вынесли Венесуэлу (2:0), а вингер «Челси» забил второй гол. Прямо из раздевалки он выложил очередной пост с пожеланиями здоровья для донны Зи. Бог его не услышал: спустя несколько часов женщина скончалась. Виллиан задержался на родине на неделю – организовывал похороны и приходил в себя. В клубе ему сказали, что он может спокойно восстанавливаться.

Без Виллиана «синие» обыграли чемпионов из Лестера, а Диего Коста и Эден Азар отпраздновали голы, выставив по два пальца на каждой руке, чтобы получилась W – Willian. На пресс-конференции Антонио Конте сказал, что посвящает эту победу парню, у которого случилось горе в семье. Эти эпизоды продемонстрировали, насколько в «Челси» ценят и заботятся друг о друге. Про беду Виллиана не забыли на следующий день и помогали ему вернуться в рабочий ритм, стараясь отвлечь от мыслей о смерти матери.

Мешало только одно – Конте припарковал бразильца на лавке. За ноябрь вингер провел на поле 13 минут в матче с «Тоттенхэмом». Когда у Антонио спросили, что происходит, он ответил, что Педро в отличной форме, поэтому сажать его в запас неправильно. Виллиана устроило это объяснение, но в начале декабря он сам обратился к тренеру и уточнил, что нужно сделать, чтобы вернуться в основу.

Алленаторе оценил этот шаг и пообещал, что даст шанс в матче с «Ман Сити». Итог – выход вместо Педро и победный гол на «Этихаде». Следующая игра – снова скамейка и появление в конце. Затем последовали победный ассист с «Сандерлендом» и унылый матч против «Кристал Пэлас», закончившийся логичной заменой на 64-й минуте.

Виллиан чередует слабые матчи с выдающимися – чувствуется, что ему еще тяжело. Например, в январе бразилец угостил «Сток» дублем, указал на небеса и расплакался – парня утешали и свои, и соперники.

Боль Виллиана не прошла, но он вкалывает, чтобы ее заглушить, прекрасно осознавая, что иногда играет посредственно. Важно отметить и роль Антонио Конте: несмотря на то, что у сына донны Зи до сих пор нет ни одной полной встречи в АПЛ-2016/17, итальянец дает ему максимум практики.

Стыдно за себя сейчас должно быть только туповатым фанатам «Челси», которые, видимо, не в курсе, через что прошел Виллиан в последние 2,5 года. В прошлый уикенд лондонцы играли с «Лестером», победили 3:0, но бразилец опять играл крайне блекло. В твиттере развернулся настоящий флешмоб. Активные поклонники «синих» всерьез обсуждали, что футболист уровня Виллиана недостоин места в их клубе, а пассивные ставили к твитам крысиные лайки.

«Сегодня он лучший защитник «Лестера». Он прервал нам столько атак, что я сбился со счета».

«Выпустите Фабрегаса. Миши. Кого угодно. Кого угодно, кроме Виллиана. Выпустите хотя бы самого Конте».

«Понял, что нечестно критиковать Виллиана. Это не его вина, что он играет. Это вина Конте».

«Виллиана больше нельзя подпускать к мячу. У меня нет версий, как он стал профессиональным футболистом».

«Меня очень беспокоит, что Конте считает Виллиана лучше Батшуайи».

Это твиты людей, которые быстро забыли, кто спас «Челси» от окончательного позора в прошлом сезоне. Тогда Виллиан абстрагировался от ситуации с тренерами и страданий мамы и до последнего тура играл так, словно лондонцы претендуют на еврокубки. Шесть голов со штрафных (лучший результат в Европе), пятое место в АПЛ по проценту успешных обводок, звание лучшего игрока «Челси» по версии одноклубников – таким был сезон-2015/16 для кучерявого бразильца. Игнорировать эти достижения – настоящее скотство, особенно в контексте недавней смерти матери.

Даже сейчас у Виллиана высочайший показатель (около 40%) удачных кроссов (у Мареза – 9%) и стабильные 2 паса под удар за матч. Да, бразилец часто нервничает и ошибается, но его помарки тут же исправляет команда. Игроки, в отличие от безмозглых фанатов, понимают, что вингера нужно поддержать.

Можно не сомневаться: если «Челси» вернет титул, триумф посвятят женщине, которая родила такого же бойца, как и она сама.

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